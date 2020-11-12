HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek Beştepe'de görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek Beştepe'de görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2020 11:17 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Beştepe'deki görüşmenin ardından sosyal medyada "Gökçek'e yeni bir görev mi verilecek?" sorusu gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek Beştepe'de görüştü

Geçen hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı ve yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Bu atamanın hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istedi. Albayrak'ın görevden ayrılmasından sonra Lütfi Elvan yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı. Bu iki değişikliğin ardından bazı kurum ve bakanlıklarda da atamalar ve değişimler yaşandı.

Öte yandan eski İçişleri Bakanı Efkan Ala da AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına getirildi.

MELİH GÖKÇEK'E YENİ BİR GÖREV Mİ VERİLECEK?

Bu atama ve değişimler sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi. Görüşmenin henüz neden gerçekleştiği bilinmezken, yaşanan değişiklikler sonrası Melih Gökçek'e de yeni bir görev verilebileceği durumu akıllara geldi.

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi söküldüMelih Gökçek'in evindeki kamera sistemi söküldü

GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gökçek, "Akşam üzeri sayın Cumhurbaşkanı'mı ziyaret ettim" ifadelerine yer verdi.

dd

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
TÜİK'in işsizlik verileri Meclis'in gündemindeTÜİK'in işsizlik verileri Meclis'in gündeminde
Köpek dışkısına yüzüstü düşen kız neye uğradığını şaşırdıKöpek dışkısına yüzüstü düşen kız neye uğradığını şaşırdı
En Çok Okunan Haberler
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Elvan'a asgari ücret çağrısı
Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Elvan'a asgari ücret çağrısı
Türkiye'den, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin yapılan açıklamaya tepki
Türkiye'den ABD'ye tepki: Son derece yersiz
İYİ Partili Dervişoğlu: Çalışan sayısı azalırken diğer yandan nasıl oluyor da işsizlik sayısı düşebiliyor
TÜİK'in işsizlik verileri Meclis'in gündeminde
Ümit Özdağ'dan bomba iddia! 'İYİ Parti HDP ile işbirliği yapıyor'
Özdağ'dan bomba iddia! 'İYİ Parti HDP ile işbirliği yapıyor'
HDP'den Berat Albayrak açıklaması
HDP'den Berat Albayrak açıklaması
Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'ın 'gizli görüşme' iddialarına çok sert yanıt
Çelik'ten Özdağ'ın 'gizli görüşme' iddialarına çok sert yanıt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.