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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle görüştü! 'Misliyle cevap veriyoruz'

13.01.2024 19:14 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü. Erdoğan "Merak etmeyin misli ile cevap veriyoruz, kahramanımız bize emanet. Sağlığına, siz sevenlerine bir an önce kavuşturacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle görüştü! 'Misliyle cevap veriyoruz'

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Pençe- Kilit bölgesinde 9 askerin şehit olduğu hain saldırıda yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın Köyceğiz ilçesinde yaşayan ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ayaydın, ziyaret sırasında, Duran Ailesi'ne yanlarında olduklarını söyleyip, desteklerini belirtti.

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ERDOĞAN AİLE İLE GÖRÜŞTÜ

Ayaydın, ardından cep telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iletişime geçerek şehit Duran'ın yakınlarıyla görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Piyade Üsteğmen Mutlu Duran'ın amcası ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, aileye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.

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"MİSLİYLE CEVAP VERİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan üsteğmenin nişanlısı Merve Kayadibi'ne, "Merak etmeyin misli ile cevap veriyoruz, kahramanımız bize emanet. Sağlığına, siz sevenlerine bir an önce kavuşturacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Muğla Recep Tayyip Erdoğan
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