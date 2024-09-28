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Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim yanıtı: "Türkiye'nin önünde seçimsiz 3.5 yılı var"

28.09.2024 14:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’daki Yatırım Danışma Konseyi toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde kamuoyunda tartışılan erken seçim konusu hakkında da net ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim yanıtı: "Türkiye'nin önünde seçimsiz 3.5 yılı var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'na katıldı. Erdoğan bu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Türkiye üretim kabiliyeti ve güçlü altyapısı ile covid sonrası başlayan dönüşüm sürecine hızlı adapte oldu. Küresel ticarette güvenilir bir partneriz. 2002’de 36 milyar dolar ihracat 256 milyar dolara ulaştı.

Ülkemiz bugün uluslararası doğrudan yatırımların yöneldiği öncü destinasyonlardan biri haline geldi.

Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız. Bundan sonra da ortak akılla sorunlarımıza çözüm bulacak, yeni reform paketlerini devreye alacağız.

"YENİ REFORM PAKETLERİNİ DEVREYE ALACAĞIZ"

Yeni reform paketlerini devreye alacağız.

Son 21 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4'lük büyüme kaydederek satın alma gücü paritesine göre 11. sıraya yükseldik.

2002'de 36 milyar dolar ihracatla dünya ticaretinden binde 5 pay alırken bugün 256 milyar dolara ulaşan ihracatımızla payımızı yüzde 1'in üzerine çıkardık.

Uluslararası doğrudan yatırımlarda bu süreçte bizlere katkı sundu. 2003'ten önceki 30 yılda sadece 15 milyar dolar yatırım alan Türkiye son 20 yılda 268 milyar dolarlık yatırım çekti. 2002 yılında ülkemizde yalnızca 5600 uluslararası sermayeli şirket faaliyet gösteriyordu. 83 binden fazla bugün çok uluslu şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Burada karşılıklı bir kazan kazan durumu söz konusu. 15 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 31'ini uluslararası sermayeli şirketler yaptı. Türkiye'nin imalat sanayi yatırımlarındaki liderliği de dikkat çekicidir. Yeni dönemde de uluslararası yatırımların tercih ettiği lider ekonomilerden biri olmaya devam edecektir.

  1. Kalkınma Planı, OVP ve uluslararası doğrudan yatırım stratejisi gibi belgelerle ekonomideki yol haritamızı belirledik. OVP'nin temel hedeflerinden biri yıllık yüzde 5'in üzerinde ekonomik büyümedir. Dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, enerji verimliliği konularına ağırlık veriyor, yatırımları hızlandırmayı planlıyoruz.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE HER BİRİ ALTIN KIYMETİNDE SEÇİMSİZ 3 YILI VAR"

Muhalefetin seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Türkiye’nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3.5 yıl vardır. Hedeflerimize ancak bu 3 buçuk yılın hakkını verebiliriz.

Tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz. 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi en güzel, en verimli şekilde kullanma çabasındayız. Muhalefetin seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Seçimsiz 3,5 yıl vardır. Bunun dışındakiler fuzuli eylemlerdir."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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cumhurbaşkanı erdoğan
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