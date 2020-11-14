Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz düzenlemelere riayet etmelerini bekliyorum. Avrupa'dan ABD'ye kadar dünyada salgınla mücadele edemeyen ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı. Milletimiz 'TMM'kurallarına riayet ederse sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz. Sigara içme yasağının bu çerçevede değerlendirilmesini istiyorum. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, sağlığını korumaktır.

Son dönemde ardı ardına maruz kaldığımız saldırıları birer birer etkisiz hale getirmeyi başardık. Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomi k düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkaracak adımları kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz.Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hamleleri süratle hayata geçireceğiz.

Kurallara uymazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil onun sağlığını korumaktır.

'KİBİRE, TEMBELLİĞE ASLA YER YOKTUR'

Meclis'te daha çok çalışacağız, hükümette daha çok gayret göstereceğiz, teşkilatlarımızın milletimizle daha sıkı kucaklaşmasını sağlayacağız. Velhasıl hep birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalışacak, çabalayacak ve milletimize layık olacağız. Yapacak çok işimiz var. Böyle kutlu bir mücadelede senlik benlik kavgasına hele hele kibire, tembelliğe asla yer yoktur. Biz hayatımız boyunca Allah'ın takdirinin üzerinde bir takdir, milletimizin gücünün üzerinde bir güç görmedik tanımadık.

Türkiye'nin kaderi ile partimizin kaderinin birleştiği inancıyla milletimizle gönül bağını artırmaya çalışıyoruz. Üye sayımızın 11 milyon 200 bine yükselmesini bunun bir emaresi olarak görüyorum. Önümüzdeki dört yıl boyunca her yıl 1 milyon yeni üye kazanarak tabanımızı iyice genişletmek istiyoruz.

AHMET KEKEÇ’E BAŞSAĞLIĞI

Daha düne kadar kendi topraklarında bir avuç teröristle mücadele eden ülkeden çok daha büyük alanlarda mücadele eden ülke haline geldik. Milletimizle verdiğimiz her mücadele azmimizi artırıyor. Yazar Ahmet Kekeç rahmeti rahmana kavuştu. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. Ailesine ve milletime başsağlığı diliyorum.



