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Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıktı! Almanya'ya kritik ziyaret

17.11.2023 13:29 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Almanya'ya gitti. Erdoğan özel uçak "TUR" ile saat 13.20'de Berlin'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıktı! Almanya'ya kritik ziyaret

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Berlin'e gitti.

ALMAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Şansölyelik Binası'nda karşılanacak Erdoğan, baş başa görüşeceği Scholz ile ortak basın toplantısı da düzenleyecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Recep Tayyip Erdoğan
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