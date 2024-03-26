Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yozgat mitinginde konuştu! "Ortada bir matruşka ittifakı var"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat'taki mitinginde açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge 50 bin kişi katılım sağladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Yozgat'a Fuat Oktay kardeşimi gönderdim. Ne diyelim nasip bugüneymiş. Hızlı trenden memnun musunuz? Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Yaparsa AK Parti yapar. Yine AK Parti yapacak. Öyle sağa sola savrularak birileri kalkıp da bir şeyler yapalım derse buna da aldanmayalım. Cumhurbaşkanı kardşeiniz sizin hizmetinizde. Biz size efendi olamya değil, hizmetkar olmaya geldik. 31 MArt'ta Cumhurbaşkanınız seçilecek olan yerel yönetimdeki arkadaşlarla tüm belediye başkanı kardeşlerimizle Yozgatımıza hizmetimiz çok daha güçlü olacaktır. Sorgun ve Akdağmadeni istasyonunun açılmasıyla birlikte daha fazla vatandaşımız hızlı trenin konforundan istifade etmeye başladı. Bizden duanızı desteğinizi esirgemeyin. Allahın izniyle gerisi bizim için mesele değildir.

"MEYDANDA 50 BİN KİŞİ VAR"

Kardeşlerim, sorun mu var, çözeriz. Engel mi var, aşarız. Saldırı mı var, göğsümüzü siper ederiz. Yozgat bizimle olunca yedi düvele meydan okumaktan çekinmeyiz. Yozgat bizi bu yolda hiç yalnız koymadı. Terör örgütünden ihanet şebekelerine kadar kim varsa hepsinin kafasını ezdik. Hala eziyoruz. Bak şimdi Gabar'da petrol çıkardık. Teröristleri temizledik ve şimdi oradan on binlerce varil petrol çıkartıyoruz. Devletimizin toprakları üzerinde operasyon yapılmasına müsaade etmedik. Nerede bir haksızlık varsa oraya müdahale ettik.

"TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE BUGÜNLERE GETİRDİK"

Savunma sanayiinde destan yazan bir Türkiye var. Bugün kardeşlerine sırtını dönen değil, haklarını korumak için her türlü adımı atabilen bir Türkiye var. Karabağ'da 30 yıllık işgalin sonlandırılmasında, Libya'da darbenin engellenmesinde güçlü, cesur ve dirayetli bir Türkiye var. Türkiye'yi bugünlere birlikte getirdik. Ekonomiden ihracata, turizmden istihdama ülkemizi 4-5 kat büyüttük. Ülkemizi birçok başlıkta parmakla gösterilen bir konuma getirdik. 'El ayranı ciğer soğutmaz' diyerek başta savunma olmak üzere kendi göbeğimizi kendimiz kestik.

"ÖNCEDEN ENFLASYONU NASIL TEK HANEYE İNDİRDİYSEK, YİNE YAPACAĞIZ"

TOGG'un milletimizle buluşmasına set çekmek için her türlü rezilliği yaptılar. 'Fabrikası bile yok' diyenlere aldırmadan yolumuza kararlılıkla devam ettik ve başardık. İnşallah çok daha fazlasını başaracağız. Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine dahil edinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah'a hamd olsun ekonomimizin büyüme tarafında hiçbir sorunu yok. Deprem sebebiyle oluşan 104 milyar dolarlık ilave yüke rağmen geçen sene %4.5 gibi bir oranda büyüdük. Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı. Nereden nereye? İşsizlik oranımız %9.4 oranla son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Turizmde de 57 milyon turist ve 54 milyar dolar geliri yakaladık. En büyük sıkıntımız olan enflasyon konusunda da yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye indirdiysek, yine yapacağız. Bayram ikramiyelerini nisan ayının ilk haftasında hesaplara yatırıyoruz. Kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

İçinde bulunduğumuz asra Türk'ün mührünü çok kararlı bir şekilde vurmadan devam etmeyeceğiz. Kimsenin bizi bölmesine izin vermeyeceğiz.

Bugün sizlerle hem hasret gidermeye hem de teşekkür etmeye geldim. Aksaray2dan geliyorum biliyorsunuz, orada da 40 bin kişi vardı. Bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Ve Yozgat'ın yol arkadaşlığını devam ettireceğiz. Yozgatlılar bizi 17 seçimdir yalnız bırakmadı. Her seferinde Türkiye'ye örnek olacak rekor oranlarda oyla bize destek verdiniz. En son seçimlerde Yozgatlılar olarak milli iradenin sarsılmaz kalesi olduğunu gösterdiniz. Milletvekilliğinde %73 verdiniz, Cumhurbaşkanlığında %76.4 oy verdiniz. Bu yüzden size şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart'ta da aynı şekilde sandıkları patlatacak mıyız?

ERDOĞAN'DAN 'MATRUŞKA İTTİFAKI' GÖNDERMESİ

Biz sadece iş yapmanın eser ortaya koymanın, sizlere layıkıyla hizmet etme pişindeyiz. Son seçimdeki yenilgiden sonra güya değişime gittiler. 13. cumhurbaşkanımız diyerek genel başkanları dışında hiçbir şeyi değiştirmediler. Darbeseverlikten ayrımcılığa, faşizme kadar eski tas eski hamam devam ediyorlar. Çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı. Şaft kaydı dingil kırıldı motor su kaynattı. Özgür efendi bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsa havasında 31 Mart'ı adeta iple çekiyor. Hatta CHP'li belediyeleri eleştirip bizim ulaştırma hizmetlerimizden övgü ile bahsettiği oluyor ama deste deste taşınan avrolar dolarla hakkında ağzını bıçak açmıyor. 6-7 adamı neden bu kadar yorduklarını açıklamıyor. Sorsan "ittifak mittifak yok" diyorlar. Ama neden belediye başkanı, meclis üyesi olarak devşirme adaylar gösterdiklerinin sebebini söylemiyorlar. Her iki tarafın seçmenin bundan haberi yok. Seçmenin iradesini işporta malı gibi birilerine peşkeş çekiyorlar. Karşımızda matruşka ittifakı var.

İstanbul'daki hemşehrilerinizi arayıp oylar Murat Kurum'a diyeceksiniz, Ankara'yı arayıp onlara oylar Turgut Altınok'a diyeceksiniz. CHP zulmünden İstanbul, Ankara ve İzmir'i gelin birlikte kurtaralım. Bu kardeşlerimize bunu hatırlatmanızı rica ediyorum. 31 Mart'ı milli irade bayramına dönüştüreceğiz.





