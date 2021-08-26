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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zirveye çıkmış olacağız

26.08.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Fetih Programı'nda yaptığı açıklamada, "Dünyanın küresel, siyasi, ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi istikrar ve güven iklimini koruyarak değerlendirdiğimizde zirveye çıkmış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zirveye çıkmış olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla Muş'ta düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir.

İlhamını şanlı geçmişimizden alan, gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte zafere ulaştırmakta kararlıyız.

Dünyanın küresel, siyasi, ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi istikrar ve güven iklimini koruyarak değerlendirdiğimizde zirveye çıkmış olacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Muş Recep Tayyip Erdoğan
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