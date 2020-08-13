Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Lübnan'daki Türk hastanesinin açılması talimatı

Lübnan'ın Beyrut Limanındaki patlamanın ardından Türkiye, kardeş Lübnan halkının yaralarını sarmak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Türkiye'nin Lübnan'da inşa ettiği ve yaklaşık 10 yıl önce tamamlanmasına rağmen, Lübnan hükümetinden kaynaklı nedenlerden dolayı hizmete alınamayan Sayda Türk Hastanesi'nin bir an açılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayda Türk Hastanesinin bir an önce hasta kabulüne başlamasını sağlamak üzere Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu özel temsilci olarak görevlendirdi. Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından ilk olarak Sağlık Bakanlığı, TİKA ve Türkiye'nin Lübnan Büyükelçiliği ile hastanenin açılamama nedenleri ve çözüm önerileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

LÜBNAN BAŞBAKANI DİYAB'DAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bugün de Lübnan temaslarına başlayan Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyet, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab tarafından kabul edildi. Başbakan Diyab, görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Beyrut Limanındaki patlama sonrası yaraları sarmaya yönelik gösterdiği ilgi ve dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sayda Türk Hastanesinin açılması için özel temsilci görevlendirmesinden de büyük memnuniyet duyduğunu belirten Diyab, konuyla özel olarak ilgileneceğini, Sağlık Bakanına gerekli talimatı verdiğini ve süreci yakından takip edeceğini bildirdi.