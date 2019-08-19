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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stratonikeia Antik Kenti'ne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 18:50 | Son Güncelleme

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bin yıllık antik kentte devam eden kazı çalışmalarına ilişkin bilgi aldı - Erdoğan, antik kentte bulunan Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camisi'ni de gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Eskihisar Mahallesi'nde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Eşi Emine Erdoğan ve beraberindekilerle Stratonikeia Antik Kenti'ne gelen Erdoğan'ı yetkililer ve mahalle sakinleri karşıladı. Erdoğan'ı "Köyümüze gurur verdiniz" sloganlarıyla karşılayan vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşan mahalle sakinleri arasındaki yaşlı bir vatandaş, idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes'in elini de 17 yaşındayken sıktığını anlatırken duygulu anlar yaşadı.

Erdoğan, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camisi'ni de gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami önündeki sadaka taşı üzerine bozuk para bıraktı.

- Kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Stratonikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, kazı çalışmasına katılan genç arkeologlarla da sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia'nın tanıtımı ve belgesel çekimiyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşülmesi talimatını verdi.

Erdoğan, Adnan Menderes'in adını taşıyan çeşme önünde köy sakinleriyle bir süre sohbet etti. Vatandaşlarla fotoğraf da çektiren Erdoğan, onların çay ve gözleme ikramlarını geri çevirmedi. Erdoğan, tadına baktığı gözlemelerden ziyaretinde kendisine eşlik edenlere ikram etti.

Köy sakinlerinin evlerinde yaptıkları gıda ürünlerini satabilmeyi talep etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye gerekli talimatı vereceğini söyledi.

Erdoğan, Ege ürünlerinin tanıtıldığı bir stanttan alışveriş yaptı.

Selçuklu hamamı ve Ağa evlerini de gezen Erdoğan'a Stratonikeia Antik Kenti ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ve kızı Esra Albayrak eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla Stratonikeia Antik Kenti ziyaret

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