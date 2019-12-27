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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 17:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"ni test ettiğini belirterek, "İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'de gerçekleşen "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından, Twitter hesabından yerli otomobile ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, yerli SUV aracın direksiyonuna geçerek test sürüşü yaptığı videoya yer veren Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili'ni test ettik. İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız." ifadesini kullandı.


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