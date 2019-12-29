HABER
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 mesaisi yoğun geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 mesaisi yoğun geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.12.2019 11:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt içi ve yurt dışında pek çok ziyaret gerçekleştirirken, çok sayıda yabancı konuğu da Türkiye'de ağırladı - Bu yıl yurt dışına 19 ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, ilk yurt dışı seyahatini Rusya'ya, sonuncusunu da Tunus'a yaptı - Yıl içinde en çok Rusya'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde de 59 şehre 86 ziyarette bulundu

ENES KAPLAN / FERDİ TÜRKTEN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında yurt içi ve yurt dışında pek çok ziyaret gerçekleştirirken, çok sayıda yabancı konuğu da Türkiye'de ağırladı.

Erdoğan için 2019 yılı da öncekiler gibi yoğun mesaiyle geçti. Bu yıl çeşitli temaslarda bulunmak üzere 19 yurt dışı ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Rusya'da yıl içerisinde beş, ABD'de ise iki kez temaslarda bulundu.

Yurt dışı ziyaretlerine Rusya ile başlayan Erdoğan, bu doğrultuda ilk üç yurt dışı ziyaretini bu ülkeye yaptı. Rusya'ya 23 Ocak'ta çalışma ziyaretinde bulunan Erdoğan, 14 Şubat'ta ise Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne iştirak etti.

Rusya'ya üçüncü ziyaretini Türkiye-Rusya Üstdüzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı'na katılmak üzere gerçekleştiren Erdoğan, 27 Ağustos'ta MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katıldı.

Yıl içinde Rusya'ya son ziyaretini 22 Ekim'de yapan Erdoğan bu ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 6 saat 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında "Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attık." dedi.

- ABD'ye iki ziyaret

ABD'ye ilk ziyaretini 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere yapan Erdoğan, ikinci ziyaretini ise ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 12 Kasım'da gerçekleştirdi.

Tacikistan'a Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'na katılmak üzere giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra G-20 Liderler Zirvesi için Japonya'ya ziyarette bulundu.

Japonya'nın ardından 2 Temmuz'da Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 8 Temmuz'da da Bosna Hersek'e giderek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na iştirak etti.

Sırbistan'a yaptığı ziyarette Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı ile Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi'ne katılan Erdoğan, daha sonra Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı'na katılmak üzere Macaristan'a giden Erdoğan, Katar'a yaptığı ziyarette de Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na katıldı.

- NATO Zirvesi

Aralık ayında üç yurt dışı ziyareti gerçekleştiren Erdoğan bu doğrultuda ilk olarak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Erdoğan, Zirve öncesinde de Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Suriye Konulu Dörtlü Zirve'ye iştirak etti.

Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'ye ziyarette bulunan Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi'ne katıldı, son yurt dışı seyahatini ise 25 Aralık'ta Tunus'a gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı yurt dışı ziyaretlerinde resmi görüşmelerinin dışında ilgili ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldi.

- Ağırlanan konuklar

Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra çok sayıda devlet başkanını da Türkiye'de ağırladı.

Bu doğrultuda Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, Ürdün Kralı II. Abdullah, Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyesi Şefik Caferoviç ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih'i yıl içinde ikinci kez Türkiye'de ağırlayan Erdoğan, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye Konulu Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

- Yurt içi ziyaretler

Yurt içinde de seçim çalışmalarıyla birlikte pek çok ile ziyarette bulunan Erdoğan, bu yılki ilk ziyaretini 5 Ocak'ta İzmir'e yaptı.

Erdoğan, Ocak ayında 10, Şubat ayında 21, Mart ayında 39 ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içinde Bursa, Trabzon, Adana, Ağrı, Edirne, Şırnak, Diyarbakır, Sivas, Yozgat, Zonguldak ve Hakkari'nin de aralarında bulunduğu 59 şehre 86 ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde yılın son ziyaretini Kocaeli'ye yaptı.

Gebze'de, 27 Aralık'ta "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılan Erdoğan, Hereke'de de vatandaşlara seslendi.

PARTNER Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı
Bakan Akar: "12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız"Bakan Akar: "12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız"
İmamoğlu ile Akşener'den 'Kanal İstanbul' görüşmesiİmamoğlu ile Akşener'den 'Kanal İstanbul' görüşmesi
Anahtar Kelimeler:
2019 mesaisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'Kanal İstanbul' ziyareti

İmamoğlu ile Akşener'den 'Kanal İstanbul' görüşmesi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lanetliyorum!

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya mutabakatı açıklaması

Çelik'ten Libya mutabakatı açıklaması

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması: Yüzde 100 yerli olmalı

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek

Ankara'da tezkere trafiği!

Osmaniye’de Saadet Partili ve CHP’li iki belediye başkanı AK Parti’ye geçti

Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.