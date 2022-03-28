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'Cumhurbaşkanı hakaret' suçundan yargılanıyordu! Muharrem İnce'nin cezası belli oldu

28.03.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılmıştı. Davada karar verilirken Muharrem İnce'nin cezası belli oldu.

'Cumhurbaşkanı hakaret' suçundan yargılanıyordu! Muharrem İnce'nin cezası belli oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada iyi hal indirimiyle 11 ay 20 gün hapse çarptırıldı. İnce’nin bu cezası 7 bin TL para cezasına çevrildi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, CHP milletvekili olduğu 2016 yılında, CHP Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 Eylül 2020'de Uşak 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 22 Şubat'ta görülen duruşmada ifade veren İnce, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Adliye çıkışında avukatıyla birlikte açıklama yapan İnce, savunmasında bir insana 'cahil' demenin suç olmadığını ifade edip, sözlerinin arkasında durduğunu belirtti.

7 Mart'taki duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayıp, Muharrem İnce'nin, konuşmasında Cumhurbaşkanına hitaben söylediği sözlerin incitici, küçük düşürücü ve toplum içindeki şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğunu belirterek 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına Muharrem İnce katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada İnce'nin avukatları Eren Eylem Dudu, Seda Baydere, Semra Yıldız mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek, müvekkillerinin beraatını talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Azar Kolbasar ise şikayetlerinin devam ettiğini belirtip, cezalandırılmasını istedi.

Hakim, İnce'ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ceza iyi hal indirimi uygulanarak 11 ay 20 güne indirdi. Bu ceza da 7 bin TL para cezasına çevrildi. İnce'nin avukatı Eylem Dudu, kararı temyiz edeceklerini söyledi. (DHA)

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