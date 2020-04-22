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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 07:37 | Son Güncelleme

Bazı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, anlaşmaların imza tarihi, imzalandığı yerler ve yürürlüğe girdikleri tarihler yer aldı.

Kararda ilan edilen söz konusu anlaşmaların imza tarihi, imzalandığı yerler ve yürürlüğe girdiği tarihler şöyle:

- 23 Aralık 2017'de Çimkent'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", 15 Mart 2020'de.

- 21 Ocak 2020'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye'ye İlişkin 'Bölgesel Kalkınma' Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı 'Çevre' Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması ve Notalar", 9 Mart 2020'de.

- 21 Ekim 1965 tarihli "Değiştirilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması hükümlerinin gerekli değişikliklerle Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve personeli hakkında 1 yıl süreyle uygulanmasına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Sekretaryası arasında teati edilen Notalar", 21 Şubat 2020'de.

- 6 Mayıs 2015'de İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması", 27 Ocak 2020'de.

- 31 Mayıs 2018'de Paris'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", 13 Ocak 2020'de.

- 26 Eylül 2019'da New York'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Karadağ Hükümeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Anlaşması", 10 Ocak 2020'de.

- 21 Kasım 2007'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşması", 29 Ocak 2015'de.

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