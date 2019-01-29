HABER

Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 16:35 | Son Güncelleme

Bazı üniversitelerde yeni fakültelerin kurulmasına, bazı yüksekokulların kapatılmasına ve bazı projelere ilişkin acele kamulaştırma kararı verilmesine dair Cumhurbaşkanı kararları Remi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, Jandarma Genel Komutanlığının er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacının Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanmasına ilişkin sürenin 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.Ayrıca, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Turizm Fakültesi kurulmasına, aynı üniversite bünyesindeki Bolu Sağlık Yüksekokulu, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun kapatılmasına karar verilirken, Yalova Üniversitesi bünyesinde ise Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi kurulmasına karar verildi.Acele Kamulaştırma KararlarıBüyükorhan Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla, Bursa ili, Büyükorhan ve Orhaneli ilçeleri sınırları içerisinde yer alan ve harita ile belirtilen güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapılma amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırmasına karar verildi.Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV (Söke-Akbük) Brş.

Bazı üniversitelerde yeni fakültelerin kurulmasına, bazı yüksekokulların kapatılmasına ve bazı projelere ilişkin acele kamulaştırma kararı verilmesine dair Cumhurbaşkanı kararları Remi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, Jandarma Genel Komutanlığının er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacının Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanmasına ilişkin sürenin 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.
Ayrıca, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Turizm Fakültesi kurulmasına, aynı üniversite bünyesindeki Bolu Sağlık Yüksekokulu, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun kapatılmasına karar verilirken, Yalova Üniversitesi bünyesinde ise Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi kurulmasına karar verildi.
Acele Kamulaştırma Kararları
Büyükorhan Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla, Bursa ili, Büyükorhan ve Orhaneli ilçeleri sınırları içerisinde yer alan ve harita ile belirtilen güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapılma amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırmasına karar verildi.
Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV (Söke-Akbük) Brş. N-Bafa RES TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV (Manisa-Aliağa.2) Brş. N-Manisa OSB2 TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında belirlenen haritada gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlardan, direk yerilerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafında acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Ayvacık Trafo Merkezi Projesi" kapsamında belirlenen haritada gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazların, adı geçen Genel Müdürlük tafaından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Keles Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Bursa ili, Keles ilçesi sınırları ilçesinde yer alan ve belirtilen haritada gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
AK Parti Balçova'da dalış eğitmenini aday gösterdiAK Parti Balçova'da dalış eğitmenini aday gösterdi
12 Eylül mağduru Ülkücülerden Tunç Soyer tepkisi12 Eylül mağduru Ülkücülerden Tunç Soyer tepkisi

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.