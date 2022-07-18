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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran’da

18.07.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin davetine icabetle İran’ın başkenti Tahran’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin daveti üzerine resmi ziyaret çerçevesinde İran’ın başkenti Tahran’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran Mehrabad Uluslararası Havalimanı’nda, İran Petrol Bakanı Cevad Uci, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Protokol Genel Müdürü Reza Naghipour, İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve eşi Lale Örs ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret çerçevesinde 19 Temmuz’da Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı’na, aynı gün İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla düzenlenecek olan Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve katılacak.

Astana formatındaki zirvede, Suriye’deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor.

PUTİN İLE İKİLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Rus mevkidaşı Putin ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek. (İHA)

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İran Recep Tayyip Erdoğan

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