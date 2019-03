Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya’da

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya’nın 2002 yılından beri milli iradenin AK Parti’nin kalesi olduğunu belirterek, ”Girdiğimiz 14 seçimin tamamında Kütahya rekorlara zaferlere her biri öncekinden önemli başarılara imza attı. İçeride ve dışarıda yedi düvel birleşti. 31 Mart seçimlerinden de alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyor. Bakmayın siz muhalefetin 31 Martı önemsiz kılmasına. Bakmayın siz onların bu seçimleri basit, sıradan önemsiz göstermesine. 31 Mart Türkiye’nin en kritik seçimlerinden biridir. Bu seçimler sadece belediye değil, aynı zamanda beka seçimidir. Türkiye yine tarihi bir zaferle yine kendisine yakışan demokrasi şöleniyle bu seçimleri Allah’ın izniyle atlatmak zorunda. Suriye’deki operasyonları sürdürmek için, bu seçimlerden güçlü çıkmalıyız. Nasıl ki Cerablus’ta çıktık, Nasıl Afrin’de çıktık, aynen bundan böyle çıkmamız lazım. Güneyimizde kurulan o terör koridorunun önünü tamamen kesmek için, son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil’i, Sincar’ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. Ne diyor bir tane çıkmış müptezel: ’Boğazın ötesine geçmeyin.’ Alçağa bak alçağa. Bunlara hadlerini bildirmek, ezan ve bayrak düşmanlarına ders vermek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız.” dedi.

“Milletimize kurulan tuzakları sahiplerinin başına geçirmek için sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum”

Erdoğan, ”Milletimize kurulan tuzakları sahiplerinin başına geçirmek için sizlerden özellikle sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum. Sandığa gitmemek diye bir şey yok. Hepimiz sandığa gideceğiz. Gitmeye dost, ahbap, yaren onları da alıp götüreceğiz. 24 Haziran’da olduğu gibi bu kardeşiniz Kütahya’dan tarihi bir rekor, daha öncekileri gölgede bırakacak çok büyük zafer bekliyor. Bugün biliyorsunuz 21 Mart Nevruz Bayramı. Biliyorsunuz Nevruz bolluğun, bereketin, baharın bayramıdır. İnşallah, bolluk bereket geliyor. Her kim bu terörü övmenin vasıtası haline getiriyorsa, o Nevruz’a ihanet içindedir. Her kim bu güzel günü kavgayla, provokasyonla, sokak terörüne kurban ediyorsa o Nevruz’un manasını anlamamış demektir. Her kim bu ortak bayramı milletimizi kutuplaştırmanın, birbirine kırdırmanın aracı haline getiriyorsa o nevruzu istismar ediyor demektir. Maalesef ülkemizde çıkarlarını korumak için Nevruz gibi, Cumhuriyet gibi, ortak değerlerimizi hoyratça istismar edenler hep oldu. Bu çevreler sırf kendi menfaatleri bireysel rant düzenleri bozulmasın diye yıllarca bu kavramların üzerinde tepinip durdular. Bunu en çok bölücü terör örgütüyle CHP yaptı." dedi.