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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 00:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'deki deprem bölgesindeki son durum hakkında açıklama yaptı. Oktay açıklamasında, "Devlet bütün kurum ve kuruluşuyla burada. Vatandaşlarımız kesinlikle mağdur etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması şu şekilde:

"Elmalı’da 25 yıkık konutumuz var. Toplam 33 binamız içeriye girilemeyecek durumda. 8’i ağır hasarlı. Yine aynı şekilde hayvan barınaklarımız var. Orada da 36’sı ağır hasarlı olmak üzere, 2’si de yıkılmış yani toplam 38. İki okulumuz ve lojmanımız ağır hasarlı.

Yine Kayapınar köyümüzde 1 karakol binamızda hasarlar mevcut. Yine 3 konutumuz ağır 7 depo ağır olmak üzere hasarlı.

Erzurum Çat ilçesinde de 6 yıkılmış binanın olduğunu biliyoruz.

Diğer çatlak olan konuklarımız olabilir burada da hasar tespit çalışmalarımız tamamlanacak. En geç 3 güne kadar hasar tespit çalışmalarımız tamamlamış olacağız. 1 kaybımız var Allah rahmet eylesin. 18 yaralımız var.

"DEVLET BÜTÜN KURUM VE KURULUŞUYLA BURADA"

Devlet bütün kurum ve kuruluşuyla burada. Çadırlarımız kısmet olursa yarım saat 1 saate burada olacak. Bu gece hepsi kurulacak. Diğer yerlerde ne yaptıysak, aynı şeyi bu köylerimizde de yapacağız. Vatandaşlarımız kesinlikle mağdur etmeyeceğiz.

Çatlak olan içinde oturulmaması gereken konutlarımızın tamamını tamamlayacağız. Sizden arzumuz şu; zaten ağır hasarlı yıkık binalarımızda kimse olmayacak. Herkes konutlarına dikkat etsin. Az ve orta çatlaklı hasar görüyorsanız binalara girmeyiniz. Ben tekrar tüm buradan Bingöllülere diğer yerlerimize de geçmiş olsun diyorum. Tüm bu çalışmalar sabaha kadar devam edecek.

90 ekiple Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalışmaların yapacak. Çadırlarımız sevk edilmiş durumda. Yiyecek konusunda da bir sıkıntımız olmayacak. Birlik beraberlik içerisinde tüm imkanlarımızla birlikte beraberiz."

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