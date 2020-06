Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl depreminin bilançosunu açıkladı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, depremin yaşandığı Bingöl'e geldi. Bingöl Havalimanı'nda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaraları bir an önce saracaklarını aktardı. Oktay, "Biz İstanbul’dan kalkıp Ankara’daki ilgili arkadaşlarımızı alarak Bingöl’e gelmiş durumdayız. Tabi, bir korucumuzu kaybettik. Yine aynı şekilde hem ekibimiz adına hem de Sayın Cumhurbaşkanımız adına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Son zamanlarda da tüm Türkiye'de ve dünyada buna şahittir, en ufak bir sıkıntıda biz yerel yönetim olarak yereldeki arkadaşlarımızla müdahale ediyoruz. Yine şuanda bakanlarımız ile birlikte yaralarımız hep birlikte sarmaya geldik. Birazdan kısmet olursa Karlıova’ya geçeceğiz, köylerimiz ziyaret edeceğiz. Köylerimizdeki hasarları yine yerinde göreceğiz. Ümit ediyoruz, şuan bize gelen bilgilere göre hamd olsun bu kadar büyük bir hasar gözükmüyor, ama hasar tespit çalışmaları devam ettiği için de şu anlık verdiğimiz bilgiler an itibariyle yerinde zaten birlikte değerlendirdikten sonra daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız"Bdedi.