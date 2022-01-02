Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu negatif çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını duyurdu. Oktay, sosyal yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün yapılan PCR test sonucum hamdolsun negatif çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yakından ilgilenen, dualarını esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum.
Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
January 2, 2022
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