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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu negatif çıktı

02.01.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, PCR test sonucunun negatif çıktığını bildirdi. Oktay, sosyal yaptığı paylaşımda, "ugün yapılan PCR test sonucum hamdolsun negatif çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yakından ilgilenen, dualarını esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu negatif çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını duyurdu. Oktay, sosyal yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"HAMDOLSUN NEGATİF ÇIKTI"

"Bugün yapılan PCR test sonucum hamdolsun negatif çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yakından ilgilenen, dualarını esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum.

"TÜM HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fuat Oktay koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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