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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ukrayna'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2019 15:10 | Son Güncelleme

Fuat Oktay, Ukrayna'da yaşayan Gagauz Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarını kabul etti

KİEV (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna'da yaşayan Gagauz Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarını kabul etti.

Oktay, Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy'in göreve başlama töreninin ardından Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Rezidansı'na geçerek Ukrayna'da yaşayan Gagauz Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarının temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede, Gagauz Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarları, Türkiye'nin kendilerine verdiği destek dolayısıyla Oktay'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Türkiye'nin her zaman ve her şartta soydaşlarının yanında yer aldığına işaret ederek, desteklerinin süreceğini kaydetti.

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