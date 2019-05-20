Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ukrayna'da

KİEV (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna'da yaşayan Gagauz Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarını kabul etti.

Oktay, Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy'in göreve başlama töreninin ardından Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Rezidansı'na geçerek Ukrayna'da yaşayan Gagauz Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarının temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede, Gagauz Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarları, Türkiye'nin kendilerine verdiği destek dolayısıyla Oktay'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Türkiye'nin her zaman ve her şartta soydaşlarının yanında yer aldığına işaret ederek, desteklerinin süreceğini kaydetti.

