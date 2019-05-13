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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Anneler Günü" süprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 01:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 48 yıldır engelli oğluna bakan 81 yaşındaki Sultan Kadem'i görüntülü arayarak Anneler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 48 yıldır engelli oğluna bakan 81 yaşındaki Sultan Kadem'i görüntülü arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

Menteşe ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kadem Sokak'ta tek odalı evde engelli oğluyla yaşamını sürdüren 81 yaşındaki Sultan Kadem'i Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Topbaş ziyaret etti.

Kaymakam Yıldız, Sultan Kadem'e Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kendisiyle görüntülü olarak görüşeceğini belirterek yaşlı kadının ihtiyaçlarını sordu.

Sultan Kadem, 81 yaşında olduğunu ve oğlunun 3 yaşındayken yapılan iğne sonrası beyin felci geçirdiğini, yatalak oğluna 48 yıldır baktığını dile getirdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kaymakam Yıldız'ın telefonunu görüntülü arayarak Sultan Kadem ile görüştü. Oktay, görüşmede Kadem'in Anneler Günü'nü kutlayarak "Ellerinizden öpüyorum. Sizleri gülerken görmek bizi mutlu ediyor. Biz sizleri çok seviyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Bir ihtiyacınız olursa her zaman yanınızdayız." dedi.

Sultan Kadem'in evin depo kısmındaki alanın tadilat gerektirdiğini belirtmesi üzerine Oktay, "Sultan anamızın artık yüzü gülüyor. İnşallah bize de dua eder. Bundan sonra Kaymakam'ımıza emanetsin." diye konuştu.

Kaymakam Yıldız da Sultan Kadem'in engelli oğluna evde bakım maaşı bağlayacaklarını ve diğer ihtiyaçlarını gidereceklerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a aktardı.

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