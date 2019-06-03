Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre kazanan AK Parti adayı Dede Yıldırım ile Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Eyüp Aytekin'i tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yenilenen seçimleri vatandaşlarımızın takdiriyle kazanan Artvin Yusufeli'nde Eyüp Aytekin ve Kırıkkale Keskin'de Dede Yıldırım başkanlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay mesajında, "İnşallah 23 Haziran günü İstanbul da Binali Yıldırım ile gönül belediyeciliğine evet diyecek." değerlendirmesinde bulundu.

