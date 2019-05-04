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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e kınama (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 22:35 | Son Güncelleme

'TERÖRLE MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ' Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'i kınayan açıklamasının ardından Suriye ve Hakkari'de 4 askerin şehit edilmesiyle ilgili bir açıklama daha yaptı. Altun, "Ülkemizin huzuru ve güvenliği için sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.  Altun, twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü saldırılarında şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek şu ifadelere yer verdi:  "Milletimizin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e kınama (2)

'TERÖRLE MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'i kınayan açıklamasının ardından Suriye ve Hakkari'de 4 askerin şehit edilmesiyle ilgili bir açıklama daha yaptı. Altun, "Ülkemizin huzuru ve güvenliği için sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.
Altun, twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü saldırılarında şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin başı sağ olsun. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Milletimiz terör örgütü PKK’nın ve onun Suriye uzantısı YPG’nin adını anmadan yapılan sözüm ona kınamaların gerçek bir karşılığının olmadığının farkındadır. PKK ve YPG'ye 'terör örgütü' diyemeyenler, terör örgütünün psikolojik harp unsurları olarak vazife icra etmektedirler."

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