Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'dan 'Dijital Gösterim Merkezi' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İletişim Başkanlığı tarafından geçen yıl Taksim Meydanı'nda açılan ve bugüne kadar 15 Temmuz'dan 29 Ekim'e kadar birçok farklı temada dijital sergiye ev sahipliği yapan Dijital Gösterim Merkezinin kaldırılmasını kararlaştırmıştır. İletişim Başkanlığı olarak bu kararı saygıyla karşılıyor ve Dijital Gösterim Merkezimizi Taksim'den kaldırıyoruz. Merkezimize bugüne kadar gösterdikleri ilgiden dolayı bütün ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Dijital Gösterim Merkezlerimizi tüm ülke sathına yaygınlaştıracağımızın bilgisini paylaşmaktan da memnuniyet duyuyoruz" denildi.

"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



"Milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerimizi yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak bütün vatandaşlarımızın erişimine sunmaya, Dijital Gösterim Merkezlerimizi farklı başlıklar altında ülkemizin dört bir yanında düzenlemeye devam edeceğiz" denilen açıklama şu şekilde devam etti: