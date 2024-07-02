Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yeni bakanlar Kurum ve Memişoğlu da katıldı! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yaklaşık 1 aylık aranın ardından yeniden toplandı.



Toplantıya, Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum da katıldı. Saat 17.07'de başlayan toplantıda bakanların kendi alanları ile ilgili sunum yapacağı belirtildi.

EKONOMİ ANA GÜNDEM

Beştepe’deki toplantının ana gündemi emekli aylıklarında yapılacak artış ve yeni vergi paketi olacak. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir sunum yapması bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek.

Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek. Yeni vergi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek. Ayrıca kamuda tasarruf ile enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye yönelik atılan adımlar da ele alınacak. Toplantıda bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımların da gündemde olacağı öğrenildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





