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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra bir ilk yaşandı!

26.04.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ise 2 yıl sonra bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 ülkenin büyükelçilerini kabul ettiği törene katılanlar maske takmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçilerini kabul etti. Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios ve Vietnam Büyükelçisi Do Son Hai güven mektuplarını Erdoğan'a takdim etti.

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TÖRENE KATILANLAR MASKE TAKMADI

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığının açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de bir ilk yaşandı.

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Gerçekleşen güven mektubu takdim töreninde büyükelçiler ve heyetleri maske takmadı.

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Tören, 2 yıl aradan sonra maskesiz gerçekleşen ilk güven mektubu takdim töreni oldu. (Ajanslar)


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