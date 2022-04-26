Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçilerini kabul etti. Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios ve Vietnam Büyükelçisi Do Son Hai güven mektuplarını Erdoğan'a takdim etti.

TÖRENE KATILANLAR MASKE TAKMADI

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığının açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de bir ilk yaşandı.

Gerçekleşen güven mektubu takdim töreninde büyükelçiler ve heyetleri maske takmadı.

Tören, 2 yıl aradan sonra maskesiz gerçekleşen ilk güven mektubu takdim töreni oldu. (Ajanslar)



