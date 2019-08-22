Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Muğla değerlendirme toplantısı

Toplantıya katılan belediye başkanlarının ilçelerindeki talep ve isteklerini dile getirdiğine değinen Mete, yedi ilçenin taleplerinden sonra, belediye başkanlıkları kendilerinde olmayan ilçelerdeki talepleri toplu olarak aktardığını, Muğla'yı ilgilendiren ortak projeler üzerinde bilgi verdiğini ifade etti.

"Çam balının kodeksinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmesini istedik. Çam balına ihracatta destek verilmesini, tüm yöremizde yeni bal ormanları alanı üretilmesini istedik. Yatağan'daki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Stratonikeia Antik Kentine ulaşım, Yatağan çevre yolu projesi, Yatağan Gençlik Merkezi yapımı ve Yatağan Şehir Stadyumu iyileştirmesi gibi proje müjdeleri aldık. Ortaca'da İztuzu plajına kaynak aktarılması için görüşmeler yapıldı. İlçelerimizde yarım kalan hastaneler, yollar, okullar, enerji kaynaklarıyla, doğal gazla alakalı taleplerimizi ilettik. Bütün taleplerimizle ilgili gerekli notlar alındı. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görüşmelerimizi yapacağız."

Toplantıda, Muğla'nın beklediği yatırımların anlatıldığını belirten Mete, şöyle konuştu:

"Toplantıda ilimize yapılacak yatırımlar tek tek gündeme alınarak, ilgili bakanlıklar tarafından çalışmalara başlanmasına karar verildi. Muğlamız için müjdelerle dolu olan bu toplantının hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ederken, ilimize verdikleri desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ve Bakanlarımıza hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla'ya verdiği değerden mutluluk duyduk. AK Parti olarak güzel işler başarmak için çalışmalarına hızla devam edeceğiz. Muğla her şeyin en güzeline layık."