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Hiç beklemiyorlardı, her yer beyaza büründü 'Herkes Antalya'da denizde! Biz de burada...' Mayıs ayında kar esareti

06.05.2024 09:51
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Van’ın Başkale ilçesinde mayıs ayında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü. Vatandaşlar bu kar yağışını mayıs ayında beklemediklerini belirtirken Antalya'da insanların denize girdiğini, Başkale'de ise kar esareti yaşandığını söyledi. İlçede hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Vatandaşlar sobayı tekrar kurduklarını aktardı.

Hiç beklemiyorlardı, her yer beyaza büründü 'Herkes Antalya'da denizde! Biz de burada...' Mayıs ayında kar esareti

Başkale’de dün akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde 2 bin 400 rakımlı ilçede yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle her taraf beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya giden vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı.

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Kıyas Bakışkan isimli vatandaş, Antalya’daki insanların denize girdiğini, Başkale’de ise hala kar yağdığını söyledi.

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Bakışkan, "Herkes şu an Antalya’da denizde. Biz de burada kar esareti yaşıyoruz. Kaloriferleri yakıyoruz. Sobayı tekrar kurduk. Bugün 6 Mayıs ve bu kar yağışını beklemiyorduk" dedi. (İHA)

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AW197453_11Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Van kar
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