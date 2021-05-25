Cumhurbaşkanlığı'ndan siber saldırılarda kullanılan yöntemlere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, siber saldırılarda kullanılan yöntemlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Genellikle dosya isminde noktadan sonra görünür olan uzantıların, bunların çalıştırılabilmesi, yürütülebilmesi ve tanınmasında etkin rol oynadığını ifade eden Koç, en sık kullanılan uzantıların da ses dosyalarında ".mp3," video dosyalarında ".mp4", görüntü dosyalarında ".jpg, .jpeg ve .png", ofis ve doküman dosyalarında ".doc, .xls, .ppt, .txt", ".docx, .xlsx, .pptx ve .pd" olduğunu söyledi.

Koç, web uygulama dosyalarında ".html, .php ve .asp", çalıştırılabilir dosyalarda ise ".apk ve .exe" gibi uzantıların kullanıldığını bildirdi.

"EMİN OLUNMAYAN KAYNAKLARDAN GELEN DOSYALAR İNDİRİLMEMELİ"

Saldırganların, zararlı yazılımları farklı dosya tiplerine gizleyerek hedeflerine ulaşmaya çalıştıkları uyarısında bulunan Koç, "Siber saldırganlar zararlı yazılımları hedeflerine ulaştırmak için sıkça kullanılan dosya tiplerini tercih ediyorlar. 2020'de web üzerinden en çok ".exe", e-posta yoluyla ise en çok ".doc" uzantılı dosyalar aracılığıyla zararlı yazılım gönderildi." diye konuştu.