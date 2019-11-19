Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Trump'la görüşmede S-400 ve F-35 konusu ile ticarette 100 milyar dolarlık hedef konuşuldu.
Cumhurbaşkanımızın Senatörle yaptığı görüşmede Türkiye'nin beklentileri iletilmiştir.
Hem ABD hem de diğer ülkelerde ilişkilerimiz bellidir. Burada karşılıklı çıkarların korunması esastır.
NATO ZİRVESİ
Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'ne ciddi bir hazırlık yaparak gidecek. NATO'nun misyonu, vizyonu, 21. yüzyıldaki konumu, bundan sonraki faaliyetleri, tehdit algısı ile ilgili önemli mesajlar verecek.
DÖRTLÜ ZİRVE
Fransa, Almanya ve İngiltere ile 4'lü zirve gerçekleştirecek. O zirvede de ikili ilişkiler, coğrafi konuları ele almayı planlıyoruz. Avrupa meslektaşlarımızın bu zirvenin bir defaya mahsus değil düzenli olarak görüşülmesi taraftarılar.
Sahada birçok zorluk var. 17 Ekim Anlaşması'nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması'nın muhatabı Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrımızı yineliyoruz İdlib ile ilgili hassasiyet var.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadelede çalışmalar sürüyor. İyi sonuçlar aldığımızı da görüyoruz. Kuzey Irak'ta Suriye'de ve yurtiçinde operasyonları sürdürüyoruz. Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi net ve açıktır.
YPG, DEAŞ'ın geri gelmesini istiyor. Terör örgütünün amacı otonom bir yapı kurmaya çalışmak. Kimliğini gizleyerek Avrupa'ya DEAŞ'ı göstermek istiyor.
ABD'DEN İSRAİL'E İŞGAL DESTEĞİ
Uluslararası hukuku yok sayan bu kararı kabul etmiyoruz. Filistinlilerin hakkını ayak altına alan açıklamayı kınıyoruz. Filistin topraklarının işgal edilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. ABD işgali meşrulaştırmaya çalışıyor. Filistin halkının yanındayız.
Kalın, S-400 ve F-35 sorunu hakkında ABD-Türkiye arasında kurulan mekanizmanın ilk toplantısına ilişkin, "İlk önemli buluşmamız 3-4 Aralık’ta yapılacak NATO zirvesi. Orada bir görüşme yapacağımızı ifade edebilirim biz tekliflerimizi önereceğiz onların tekliflerini alacağız bir sürecin başlayacağını söyleyebilirim" dedi.