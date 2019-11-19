HABER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 18:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, S-400 ve F-35 sorunu hakkında ABD-Türkiye arasında kurulan mekanizmanın ilk toplantısına ilişkin, "İlk önemli buluşmamız 3-4 Aralık’ta yapılacak NATO zirvesi. Orada bir görüşme yapacağımızı ifade edebilirim biz tekliflerimizi önereceğiz onların tekliflerini alacağız bir sürecin başlayacağını söyleyebilirim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

  • Trump'la görüşmede S-400 ve F-35 konusu ile ticarette 100 milyar dolarlık hedef konuşuldu.

  • Cumhurbaşkanımızın Senatörle yaptığı görüşmede Türkiye'nin beklentileri iletilmiştir.

  • Hem ABD hem de diğer ülkelerde ilişkilerimiz bellidir. Burada karşılıklı çıkarların korunması esastır.

  • Barış Pınarı Harekatı yakın tarihin en önemli hadiselerinden biridir.

NATO ZİRVESİ

  • Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'ne ciddi bir hazırlık yaparak gidecek. NATO'nun misyonu, vizyonu, 21. yüzyıldaki konumu, bundan sonraki faaliyetleri, tehdit algısı ile ilgili önemli mesajlar verecek.

  • Bu zirvenin NATO'nun geleceğine ilişkin daha berrak bir zirve olacaktır. Türkiye ittifakın temel prensiplerine bağlıdır. Fakat öncelikleri konusunda zihni berraklık için olmak gerekir.

DÖRTLÜ ZİRVE

  • Fransa, Almanya ve İngiltere ile 4'lü zirve gerçekleştirecek. O zirvede de ikili ilişkiler, coğrafi konuları ele almayı planlıyoruz. Avrupa meslektaşlarımızın bu zirvenin bir defaya mahsus değil düzenli olarak görüşülmesi taraftarılar.

  • Sahada birçok zorluk var. 17 Ekim Anlaşması'nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması'nın muhatabı Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrımızı yineliyoruz İdlib ile ilgili hassasiyet var.

  • İdlib gerginliği azaltma mutabakatına bağlıyız, gereklerini yerine getiriyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelede çalışmalar sürüyor. İyi sonuçlar aldığımızı da görüyoruz. Kuzey Irak'ta Suriye'de ve yurtiçinde operasyonları sürdürüyoruz. Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi net ve açıktır.

  • YPG, DEAŞ'ın geri gelmesini istiyor. Terör örgütünün amacı otonom bir yapı kurmaya çalışmak. Kimliğini gizleyerek Avrupa'ya DEAŞ'ı göstermek istiyor.

  • Suriye'de seçim süreci olacak. Burada BM ve diğer ülkelerin kolaylaştırıcı olması gerekiyor.

ABD'DEN İSRAİL'E İŞGAL DESTEĞİ

  • Uluslararası hukuku yok sayan bu kararı kabul etmiyoruz. Filistinlilerin hakkını ayak altına alan açıklamayı kınıyoruz. Filistin topraklarının işgal edilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. ABD işgali meşrulaştırmaya çalışıyor. Filistin halkının yanındayız.

  • Yıldız Kenter'e rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Kalın, S-400 ve F-35 sorunu hakkında ABD-Türkiye arasında kurulan mekanizmanın ilk toplantısına ilişkin, "İlk önemli buluşmamız 3-4 Aralık’ta yapılacak NATO zirvesi. Orada bir görüşme yapacağımızı ifade edebilirim biz tekliflerimizi önereceğiz onların tekliflerini alacağız bir sürecin başlayacağını söyleyebilirim" dedi.

PARTNER Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa... Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
CHP Grup ToplantısıCHP Grup Toplantısı
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Sağlam, görevinden istifa ettiAK Parti Balıkesir İl Başkanı Sağlam, görevinden istifa etti
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İbrahim Kalın

En Çok Okunan Haberler

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Diğer Haberler
Konuşması sırasında seslendi! Erdoğan yanına çağırınca gözyaşlarını tutamadı

Konuşması sırasında seslendi! Gözyaşlarını tutamadı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız istifa etti

AK Parti'de bir istifa daha

AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama

AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kadınlara yönelik saldırıya tepki

Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kadınlara yönelik saldırıya tepki

HDP'de 'ara seçim' tartışması! Tüm gözler yarınki toplantıda

Tüm gözler yarınki toplantıda! 'Ara seçim' ihtimali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.