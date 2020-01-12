Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Libya'daki ateşkes hakkında açıklama

Türkiye ve Rusya'nın ortak çağrısı sonrası Libya'da alınan ateşkes kararına ilişkin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklamalar geldi.

Kalın paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yonetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir.



Diplomasi bir süreç yonetimidir.



Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 12, 2020



