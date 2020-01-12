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  4. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Libya'daki ateşkes hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Libya'daki ateşkes hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 10:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya ve İdlib'deki ateşkes anlaşmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Libya'daki ateşkes hakkında açıklama

Türkiye ve Rusya'nın ortak çağrısı sonrası Libya'da alınan ateşkes kararına ilişkin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklamalar geldi.

Kalın paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yonetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır." açıklamasında bulundu.


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