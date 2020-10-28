Cumhuriyet Bayramı 2020 geldi... 29 Ekim 2020 resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmaya başlanmasıyla birlikte vatandaşlar sosyal medyadan kutlamalara başladı. Bu yıl 97. yıldönümü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 yılında TBMM'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı anayasa değişikliğini kabul edilmesiyle her yıl aynı gün kutlanmaya başlandı. 97. yıl önce Atatürk devletimizin yönetim şeklini cumhuriyet olarak belirlemiş ve 97 yıldır aynı şekilde devam etmiştir. Her yıl 29 Ekim tarihinde bu anayasa değişikliği Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaktadır. Türkiye'nin geleceğini değiştiren ve aydınlık bir gelecek sağlayan bu anlamlı değişikliği kutlamak için sizlere, özel 29 Ekim mesajları derledik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak isteyen vatandaşlarımız için en yeni ve anlamlı Cumhuriyet Bayramı mesajları haberimizde...

29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözlerini araştıran vatandaşlar, SMS yoluyla ya da sosyal medya üzerinden sevdikleriyle bu güzel bayramı kutlamak istiyor. Bu yıl Cumhuriyetin ilanının 97. Yıl dönümünün kutlanmasıyla birlikte kutlamalara katılmak isteyen vatandaşlar çareyi sosyal medyadan Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı yayınlamakta buldu. Koronavirüs nedeniyle yasaklanan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu yıl biraz buruk geçecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri sizler için derledik. Cumhuriyet Bayramı'na özel en güzel, resimli, resimsiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri haberimizde...