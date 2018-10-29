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Cumhuriyet'in 95. yılı! Devlet erkanı Anıtkabir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 09:47 | Son Güncelleme

Cumhuriyet'in 95. yılı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Ankara'daki resimi törende Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı. Yeni sistemin hayata geçmesinin ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı da ilk defa törenlerde yer alırken, Erdoğan'ın Anıtkabir özel defterine isim tartışmaları süren yeni havalimanı için "Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz" diye yazması dikkat çekti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’da yaktığı bağımsızlık ateşiyle kurulan Cumhuriyetin 95. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İlk resmi tören Ankara'da yapılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan'ın isim tartışmalarının devam ettiği 3. Havalimanı açılışı öncesi "Bugün Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü, dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz." ifadelerine yer vermesi dikkat çekti.

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Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

'YENİ HAVALİMANI' MESAJI

Erdoğan Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin ilanının 95'inci yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız.

Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Bugün Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü, dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz.

Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış, Türkiye'nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun.

ANITKABİR'DE BİR İLK

Yeni sistemin hayata geçmesinin ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı da ilk defa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde yer alıyor.

Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı 29 Ekim mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum.

İKİNCİ PROGRAM BEŞTEPE'DE

Erdoğan'ın Ankara'daki ikinci programı Beştepe'de olacak. Anıtkabir'in ardından Cumhurbaşkanlığı'na geçecek olan Erdoğan, devlet protokolünün tebriklerini kabul edecek.

CUMHURİYET RESEPSİYONUNDA BİR İLK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı'nda Cumhuriyet Resepsiyonu verecek.

VALİLİKTE RESMİ TÖREN

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları İstanbul Valiliği’nin resmi töreni de dün Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Ali Şeker, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, askeri erkân, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ile yurttaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören sona erdi. İstanbul Valiliği’nde bugün 09.30’da tebriklerin kabülü töreni yapılacak. Kutlama töreni ve geçiş töreni de saat 10.30’da Fatih’teki Vatan Caddesi’nde yapılacak.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Büyük Önder Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sizler sayesinde bu ülkede barınıyoruz ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ .
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Yaşasın Cumhuriyet!!! Tüm baskılara rağmen, krallık özentilerine rağmen, tek adama rağmen yaşasın Cumhuriyet.
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