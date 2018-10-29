Cumhuriyet'in 95. yılı! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’da yaktığı bağımsızlık ateşiyle kurulan Cumhuriyetin 95. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İlk resmi tören Ankara'da yapılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan'ın isim tartışmalarının devam ettiği 3. Havalimanı açılışı öncesi "Bugün Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü, dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz." ifadelerine yer vermesi dikkat çekti. Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 'YENİ HAVALİMANI' MESAJI Erdoğan Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin ilanının 95'inci yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız. Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Bugün Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü, dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış, Türkiye'nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun. ANITKABİR'DE BİR İLK Yeni sistemin hayata geçmesinin ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı da ilk defa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde yer alıyor. Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı 29 Ekim mesajında ise şu ifadeleri kullandı: Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum. İKİNCİ PROGRAM BEŞTEPE'DE Erdoğan'ın Ankara'daki ikinci programı Beştepe'de olacak. Anıtkabir'in ardından Cumhurbaşkanlığı'na geçecek olan Erdoğan, devlet protokolünün tebriklerini kabul edecek.