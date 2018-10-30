Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Geleceğin Alternatif Vakfı (ALSAR) tarafından Cumhuriyet'in 95. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Vakıf bünyesindeki yetim çocukların Türkçe şiirler okuyup gösteri sahneledikleri programa Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yetim çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizler bizim evlatlarımızsınız." ifadelerini kullandı.

Gençlerin, Türkler ile Arnavutlar arasında asırlardır var olan gerçek dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bugünkü somut temsilcileri olduğunu kaydeden Yörük, "O yüzden sizin bayramlarınız bizim bayramlarımız, bizim bayramlarımız da sizin bayramlarınız." diye konuştu.

Gelecekte de milli bayramları hep birlikte aynı coşku ile kutlama temennisinde bulunan Yörük, "Belki bugün Türkiye ile Arnavutluk arasında coğrafi sınır yok ama şunu bilin ki Türkiye'nin kalbi Arnavutluk'ta, Arnavutluk'un kalbi Türkiye'de atıyor. Bütün Arnavut milleti, Arnavut çocukları bizim gönlümüzdedir. Sizler bizim gönlümüzdeki komşularımızsınız. Türkiye'de sizi seven 80 milyon insan var." dedi.