Cüneyt Özdemir’den Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak sözler: ‘Ölene kadar o koltuktan kalkmaz!’

CHP'de seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik parti içinde ardı ardına istifa çağrıları yükseldi. Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan, 'değişim' vurgusu yaparak bu çağrıları pekiştiren bir konuma geldi. Kılıçdaroğlu ise "Mücadeleye devam" mesajları vermeye devam ediyor.

İMAMOĞLU VE TANJU ÖZCAN'IN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞLARI GÜNDEM YARATTI

Ekrem İmamoğlu'nun kulislerde yarın "Değişime Davet" adlı bir manifesto yayınlayacağı iddiası dillendiriliyor. Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da "Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirme" hedefiyle Bolu'dan Ankara'ya "Değişim ve Adalet Yürüyüşü" başlattı. Bu sırada gazeteci Cüneyt Özdemir, Kılıçdaroğlu'na söz konusu gelişmeler üzerinden tepki gösterdi.

CÜNEYT ÖZDEMİR: "KILIÇDAROĞLU ŞU CESARETİ GÖSTEREMİYOR..."

Özdemir, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Şu anda kaçak güreşen bir diğer isim de Kemal Kılıçdaroğlu. Görüyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu kendi söyleyeceği lafları başkalarına söyletiyor. Kendisi şu cesareti de göstermiyor; 'ey Tanju Özcan, seni arıyorum. Sen niye değişim için yürüyorsun? Yürüyeceksen gel kardeşim buraya, burada konuşalım' demiyor. İzliyor, bakıyor.

"ISRARLA O KOLTUKTAN KALKMAK İSTEMEYEN BİR İSİM"

Tam bir politbüro yönetimiyle karşı karşıyayız. Yenilgiyi kabullenmeyen, koltuktan vazgeçmek istemeyen bir lider. Şu ana kadar, 20 seçimde kazandığı bir tek Ekrem İmamoğlu ve büyükşehirler var. Bir Çipras gibi değil. Israrla o koltuktan kalkmak istemeyen bir isim.

'DENİZ BAYKAL' BENZETMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Dün dedim ya, 'Büyükşehirleri kaybedebilir. Hatta Bodrum, İzmir bile tehlikeye girebilir CHP için.' Ama emin olun, kaybetse bile Kemal Kılıçdaroğlu ölene kadar o koltuktan kalkmaz, hiçbir güç kaldıramaz. Kalkar, der ki 'Ben kalktım, hadi gidelim kurultaya', delegeler yine seçer, öyle gider bu. Aynen ikinci bir 'Baykal' hikayesi olur. Bir şey olana kadar gider bu hikaye."

