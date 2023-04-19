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Cüneyt Özdemir duyurdu: Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı

19.04.2023 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ayvacık'taki evinde sabaha karşı gözaltına alınan gazeteci Serdar Akinan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Akinan, Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmişti. Cüneyt Özdemir ise Akinan'ın serbest bırakıldığını duyurarak "Doğru karar. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir duyurdu: Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı

Serdar Akinan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sabah saatlerinde Çanakkale Ayvacık'ta gözaltına alındığını duyurdu. 'Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Akinan işlemlerinin bitmesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"SERDAR AKİNAN SERBEST BIRAKILDI"

Sabah saatlerinde Akinan'a destek paylaşımı yaparak "Serdar Akinan gazetecidir. Bu yapılanın 2023 Türkiye'sinde yeri yoktur." ifadelerini kullanan Özdemir, meslektaşıyla ilgili son gelişmeyi de paylaştı. Özdemir, "Serdar Akinan serbest bırakıldı. Doğru karar. Geçmiş olsun…" ifadelerini kullandı.

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