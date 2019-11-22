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Cüneyt Özdemir'in ABD ile Türkiye arasındaki hastane kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 08:33 | Son Güncelleme

Cüneyt Özdemir'in, ABD'de başından geçen sağlık problemini ve yaşanan süreç hakkında paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Ciddi bir sağlık problemi sıkıntısı yaşadığını açıklayan Özdemir kendisine ABD'de 4 ay sonraya randevu verildiğini belirtti. Özdemir "Yine bana yandaş diyeceksiniz ama birçok insan dişini yaptırmaktan ne bileyim herhangi bir sağlık sektöründeki bir şeye kadar Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyorlar" dedi.

Cüneyt Özdemir'in ABD ile Türkiye arasındaki hastane kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında geçen günlerde İstanbul'da bir doktora gittiğini ve bir sağlık problemi yaşadığını söyledi.

Takipçilerine durumu çaktırmadığını ancak çok endişe duyduğunu belirten Özdemir, birkaç gününün kabusla geçtiğini, bu süreçte hayatı yeniden gözden geçirdiğini ifade etti. Özdemir'in yapmış olduğu açıklama ve sağlık sektörü hakkındaki kıyas, kendisine yine yandaş damgası yakıştırılmasına neden oldu.

'YİNE ŞİMDİ BANA YANDAŞ DERSİNİZ'

"Biyopsiler oldu, bilmem ne oldu. Temiz çıktı, başka bir şey çıktı. Daha halledilebilir bir şey çıktı. Eşeği kaybettik bir daha bulduk yani öyle söyleyeyim. Neyse şimdi daha halledilebilir sistem var, onu halledeceğim" diyen Özdemir, sözlerinin devamında ABD'ye gittiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Buraya geldim, doktora gidelim. Mart ayına randevu verdiler. Hangi aydayız? Daha kasımın sonundayız. Aralık, ocak, şubat, mart. Dört ay sonraya yani. Ki sağlık sigortamız falan var burada, ona rağmen. Burada bu bir efsane zaten. Dişine bir şey olur, 3 bin dolar, 4 bin dolar, 10 bin dolar, 12 bin dolar para alıyorlar. Bizim sağlık sektörümüz çok konuşuluyor, tartışılıyor. Yine bana yandaş diyeceksiniz. Peki, yine bu Cüneyt yandaş olsun ama birçok insan dişini yaptırmaktan ne bileyim herhangi bir sağlık sektöründeki bir şeye kadar Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyorlar. Daha kolay, daha basit. Burada 4 ay sonraki şey olacak sistemi, Türkiye'de kendiniz devlet sigortasıyla çözebileceğiniz bir sistem var gibi gözüküyor."

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Cüneyt Özdemir ABD hastane sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
senin demokrat gibi gözüküp her zaman sağ görüşe hizmet ettiğini uzun yıllardır biliriz. abd’de insanların kaç para maaş aldığından da bahsetsene. nerdeyse Türkiye’de refah düzeyimizin onlardan iyi olduğunu savunacaksın
Herkes doğruyu buluyor işte keşke zamanında değer bilinse tek Türkiye var onu da şahlandiran belli Allah uzun ömür versin
cüneyt özdemir şuan hastaneye gitmek için 2 aydır randevu sisteminden sıra alamaya çalıştım ve zor bela sıra bula bildim . Hangi sistemden bahsediyosun biz o eşşeği kaybettik daha bulamıyoz sen bulmuşsun dua et biz daha arıyoz. Senin o Türkiye tedaviye geliyorlar dediğin insanlar yine burdaki insanlardan kat be kat gelirleri yüksek insanlar ki taaaa nerelerden uçak parası verebiliyoda burda özel hastanelere gidiyor . Bir diğer konuda taaa oralardan buralara gelen insanlar dolar ve euro ile geldiği için bizden kat be kat üstün şartlarda muayene oluyolar
@alper_ozer_1980 unuttuğun bişey var Cüneyt Bey'in bahsettiği Abd yani dünyanın en güçlü devleti ve 4 ay sonraya randevu veriyor...Ha Türkiye de randevular geç veriliyor mu bazılarında evet şunu da unutma herkesin aile hekimi var..Tek taraflı bakmaktan kör olmuşsunuz...
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