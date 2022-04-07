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Cüneyt Özdemir'in Mansur Yavaş anketi sosyal medyayı salladı! 400 binden fazla kişi katıldı

07.04.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş açıklamasının ardından gazeteci Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından yaptığı anketle dikkat çekti. Özdemir 'Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' diye sordu, ankete 400 binden fazla kişi katıldı. "Twitter'ın en geniş katılımlı anketi' diyen Özdemir çarpıcı sonucu da açıkladı.

Cüneyt Özdemir'in Mansur Yavaş anketi sosyal medyayı salladı! 400 binden fazla kişi katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Fox Tv’de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan Özdağ'ın "Sayın Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz. Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olmalı" ifadeleri gündem olmuştu.

400 BİNDEN FAZLA KİŞİ ANKETE KATILDI

YouTube kanalında yaptığı yayınlarla dikkat çeken gazeteci Cüneyt Özdemir ise, Twitter hesabından bir anket düzenledi.

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“2023’te Erdoğan’ın karşısına kim aday olmalı” diye soran Özdemir'in anketine 400 binden fazla kişi katıldı. Anketten Mansur Yavaş’a destek yüzde 66,4’lük bir destek çıktı.

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Twitter'da yapılan en yüksek katılımlı anket olduğunu vurgulayan Özdemir, Youtube yayınında ise anket sonucunu çerçeveletip yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Cüneyt Özdemir

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