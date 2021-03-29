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Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

29.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Cüneyt Özdemir, NFT haline getirdiği tweet'ini satışa sundu. Açık artırma usulü satışa sunulan Özdemir'in NFT tweet'i, 10 bin dolar karşılığında İzzet Pinto'ya satıldı.

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

NFT çılgınlığı giderek büyüyor. Artık bu çılgınlık Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Tarık Tolunay ve Bensu Soral gibi isimler NFT eserlerini satışa sunmuş ve belirli bir gelir elde etmişlerdi. Datça Belediyesi de Sevgililer Günü tweet'ini NFT haline getirip satışa sunarak, 6 bin dolara satmıştı. Şimdi ise YouTube yayınlarıyla tanınan gazeteci Cüneyt Özdemir, NFT haline getirdiği tweet'i satışa sunarak bu kervana katıldı.

CÜNEYT ÖZDEMİR NFT TWEET'İNİ SATTI

Cüneyt Özdemir, NFT tweet'ini bir açık artırma platformu aracılığıyla satışa çıkardı. Söz konusu tweet'te ise “Bu tweet bir ‘SANAT ESERİ’dir!” yazmaktaydı. Tweet'ine karşılık sırayla 100, 500 ve 1000 dolar teklif alan Özdemir, gelen son teklife ise tweet'ini sattı. Son teklif 10 bin dolarlık bir teklifti. Tweet'i alan kişi ise İzzet Pinto oldu.

Cüneyt Özdemir NFT tweet'i

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DARÜŞŞAFAKA'YA BAĞIŞLAYACAK

Böylece NFT hakkındaki tweet'ini NFT hale getirerek 10 bin dolara satan Cüneyt Özdemir, bir tweet sayesinde önemli bir gelir etti. Özdemir, Twitter hesabı üzerinden bu satıştan elde edilen gelirin tamamını Darüşşafaka'ya bağışlayacağını açıkladı.


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Cüneyt Özdemir
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