Cüneyt Taşyürek, son dakika açıklaması sonrası 27 Temmuz Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Basında yer alan acı haberin ardından vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Cüneyt Taşyürek kimdir? Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek nasıl şehit oldu, nereli ve kaç yaşındaydı? Ayrıntılar haberimizde...

CÜNEYT TAŞYÜREK KİMDİR?

Cüneyt Taşyürek Pençe 1-2 Harekât bölgesinde görevliydi.

Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek derhal EYP patlaması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Taşyürek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER CÜNEYT TAŞYÜREK NASIL ŞEHİT OLDU?

Cüneyt Taşyürek ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe 1-2 Harekât bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

CÜNEYT TAŞYÜREK NERELİ?

Şehidin Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kale köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.



