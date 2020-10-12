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CV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenler

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 13:49 | Son Güncelleme

Artık okulunuzu bitirdiniz ve iş hayatına atılmak mı istiyorsunuz? Ya da başka bir işe girebilmek için hazırlık mı yapıyorsunuz? Bu noktada ilk yapmanız gereken etkili bir CV hazırlamak. Kendinizi en iyi şekilde tanıtabileceğiniz ve dikkat çekecek bir CV hazırlamanız için yapmanız gerekenleri bu yazıda topladık. CV nasıl hazırlanır, nelere dikkat edilmesi gerekir?

CV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenler

İşe alım sürecinde yüz yüze görüşme yapmadan önce başvuru sahibinin öz geçmişi, yani CV'si, inceleniyor ve ilk değerlendirme bu şekilde tamamlanıyor. Bu nedenle adayların oldukça güçlü bir CV hazırlamaları gerekiyor. Kişisel bilgilerin, eğitim bilgilerinin, iş tecrübelerinin ve sahip olunan ayrıcalıkların CV'de dikkatlice aktarılması gerekiyor. CV'nin içeriğinin yanı sıra taslak olarak güzel görünmesi ve düzenli olması da büyük önem arz ediyor. Öyleyse iş başvurunuzu değerlendirecek kişilerde size dair ilk izlenimi bırakacak CV'nizi nasıl hazırlamanız ve hangi noktalara dikkat etmeniz gerektiğini detaylıca irdeleyelim...
İyi CV Nasıl Hazırlanır?

CV, kendinize dair bilgileri özet bir biçimde aktaracağınız oldukça önemli bir belge. Artık iş başvurularının tümünde mutlaka CV isteniyor ve başvuru yapan kişinin işe uygun olup olmadığı ilk olarak CV'sine göre değerlendiriliyor. Yani bir anlamda CV'niz sizin iş dünyasında kimliğiniz oluyor. Bu yüzden CV'niz tabiri caizse kendi reklamınızı yapabilmeniz için büyük bir fırsat. Göndereceğiniz CV sizi doğru yansıtabilmeli ve söz konusu iş için uygun bir aday olduğunuzu net bir şekilde göstermeli. CV hazırlarken belli başlı noktalara dikkat ettiğiniz takdirde iş başvurunuzda elinizi güçlendirebilir, dikkatleri üzerinizde toplayarak diğer adaylar arasından kolayca sıyrılabilirsiniz. Peki bu noktalar neler?

Adlandırma Konusuna Dikkat!

CV'nizi mail veya herhangi bir sosyal medya aracı ile gönderecekseniz dosya adının görüneceğini bilmelisiniz. Dosya adının rastgele rakam veya harflerden oluşması hoş bir izlenim bırakmaz. CV'nizi doğru adlandırmanız oldukça önemli. Burada isim ve soyisim kullanmak en geçerli yöntem. Yani CV'nize "Ad Soyad-Öz Geçmiş" veya "Ad Soyad-CV" şeklinde isim verebilirsiniz. CV'nizde "Öz Geçmiş" gibi bir başlık kullanma hatasına düşmemelisiniz. Dosya isminde görüneceği gibi zaten CV olduğu açıktır, bir de dosyanın içinde bunu ayrıca belirtmeniz yersiz olacaktır.

Yazı Tipi ve Büyüklüğü Doğru Ayarlanmalı

CV hazırlarken okunaklı olmayan ya da süslü yazı tiplerinden kaçınmalısınız. Times New Roman ya da Calibri gibi yaygın kullanılan yazı tiplerini kullanabilirsiniz. Punto olarak da 11 veya 12 ideal olabilir. Çok küçük ya da gereğinden büyük yazıları tercih etmemelisiniz. CV'niz içerisinde vurgulamak istediğiniz yerleri koyu yazarak o noktaya dikkat çekebilirsiniz.

Genel Düzene ve Yazım Diline Özen Gösterilmeli

Düzensiz ve görsel açıdan kalitesiz bir CV incelenmeden direkt kapatılabilir. Yani özensiz bir CV hazırlamak yapılabilecek en büyük yanlış. Yazı hizası ve genel uyumu oldukça önemli. Bu noktada tablo kullanımı işinize yarayabilir. Türkçe'yi doğru kullanmak, imla hataları yapmamak ve kendinizi iyi ifade etmek de dikkat edeceğiniz diğer noktalar.

Kariyer Hedefi Dikkatle Belirtilmeli

CV nasıl hazırlanır öğrenci olanlar için merak konusu. Çünkü iş deneyimi olmadığından CV'de öne çıkarılabilecek noktalar azdır. Burada en önemli şey kariyer hedefini doğru aktarabilmek. İş deneyiminiz olmayabilir ama kendinize çizmek istediğiniz rota CV'nizi inceleyenlere fikir verebilir. Bu yüzden kariyer hayatınıza dair neler yapmak istediğinizi uygun bir dille ve etkili şekilde aktarabilirsiniz.

Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri Güncel Olmalı

CV'de ilk olarak kişisel bilgilerinize yer verirsiniz. Burada kendinizi tanıtırken doğru bilgiler sunmalısınız. Örneğin; artık kullanmadığınız bir cep telefonu numarası ya da aktif olmayan bir mail adresini yazmanız yanlış olur. Mail adresiniz de önemli olan bir diğer konudur. Yıllar önce komik olarak nitelendirilebilecek nicklerle aldığınız mail adreslerini CV'nizde kullanmanız doğru olmaz. Mail adresinizde isim ve soyisminizin geçmesi yakışık alacaktır. Yani mail adresiniz belirli bir ciddiyete sahip olmalı. Bunun dışında kişisel bilgilerinizde medeni durum gibi bilgiler değiştiyse bunu da CV'nizde güncellemelisiniz. Artık evli iseniz medeni durumunuzun bekar olarak geçtiği eski bir CV'yi göndermeniz uygun olmaz.

Fotoğraf Seçimi Doğru Olmalı

CV'de fotoğraf paylaşma konusunda genel bir kanı bulunmuyor. Bazı insanlar fotoğraf paylaşmanın gerekliliğine inanırken bazıları da buna gerek olmadığını düşünüyor. Fakat fiziksel görünümün önemli olduğu işlerde CV'ye fotoğraf eklemek faydalı olabiliyor. Burada karar sizin. Eğer fotoğraf koyacaksanız da dikkat etmeniz gereken nokta fotoğrafın uygun olup olmadığı. Fotoğrafın nerede çekildiği ve ne derece ciddi olduğu önemli. İşin ciddiyetine uyacak, uygun bir kıyafetle çekilmiş, arka plan açısından da yadırganmayacak bir fotoğraf seçmelisiniz.

İlgi Alanları ve Hobiler İyi İrdelenmeli

İlgi alanları kısmına illa bir şey yazmanız gerekmiyor. Bu alan diğerlerine nispeten az önemli. Örneğin "Kitap okumak", "Sinemaya gitmek" gibi genel hobileri CV'de belirtmeye lüzum yok. Eğer işinizle de alakalı olan, daha dikkat çekici ve öne çıkarmaya değecek bir hobiniz ya da ilgi alanınız varsa paylaşabilirsiniz. Bunun dışında paylaşacağınız bilgiler yüksek ihtimalle insan kaynakları ya da yetkili kişi tarafından dikkate alınmayacaktır. Tabii ilgi alanlarınız işinizle bizzat ilişkiliyse onları paylaşmanız yararınıza olacaktır.

Eğitim Bilgileri ve İş Tecrübeleri Eksiksiz Olmalı

Bu bölümde vereceğiniz bilgilerin başvurduğunuz işle olan ilgisi oldukça önemli. Mezuniyet bilgilerinizi elbette ki yazmalısınız ama onun dışında okuduğunuz bölümleri eğer muhtemel işinizle alakalı değilse paylaşmanız şart değil. İlkokul bilgilerinizi ya da seneler önce geçici süreli olarak çalıştığınız işleri de CV'nize yazmanıza gerek yok. Son zamanlardaki iş deneyimlerinizi tarih sıralamasına koyarak yakın zamanlıdan başlamak üzere yazabilirsiniz. İş tecrübelerinizin tarihlerini de yazmalısınız. Staj yaptığınız yerlere dair bilgi vermeniz de sizi avantajlı kılabilir.

Sertifika ve Referans Bilgileri CV'ye Güç Kazandırabilir

Almış olduğunuz eğitim ya da katılmış olduğunuz seminerlere dair sertifikalarınızı CV'nizde belirtmeniz başvurunuzun kabulünde büyük etki yaratabilir. O yüzden özellikle teknik bilgilerinizi ve yetkinliklerinizi vurgulamanızda fayda var. Referans konusuna gelince; işinizle alakalı olabilecek ve hakkınızda gerçekten bilgi sahibi olan kişileri yazabilirsiniz. Tabii öncesinde bu kişilere haber vermeniz önemli. Eğer referansınız yoksa da büyük bir problem olmadığını bilmelisiniz.

Mail Yoluyla Gönderim Yaparken...

CV'nizi ilgili kişiye mail yoluyla gönderebilirsiniz. Bunu yaparken CV'nizi pdf formatında göndermeniz önemli. Yani word gibi düzenlemeye açık olan formatları tercih etmemelisiniz. Mail konusuna "İş Başvurusu" gibi uygun bir ifade yazmanız da gerekiyor. CV'nizi direkt olarak göndermemek dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta. Yani mailinizde bir ön yazı kullanmalı ve iş başvurunuza dair özet bir yazıya yer vermelisiniz.
Mümkün olduğunca sade ve özet bilgilerden oluşan bir CV hazırlamanız gerekiyor. CV nasıl hazırlanır örnek olarak inceleyebilirsiniz:

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