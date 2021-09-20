Cyberlandr konsepti ortaya çıktı! Küçük bir ev gibi

Henüz canlı bir örneğin görülmese bile yine de bu konsept için ön siparişlerde 50 milyon dolar toplandı. Böylece aslında aracın hiç yokken bile satılabileceği ortaya çıktı. Bu araç son derece ilginç özelliklere sahip. Maceralı ve uzun yolculuklar yapmayı sevenler için ideal.

Ofis olarak kullanmak, uyumak, duş almak gibi aktiviteler için bu yeni donanım kullanılabilir. Ayrıca yayınlanan yeni videoya bakıldığında küçük ev eklentisinin yükselip genişlediği görülüyor. Ortaya çıkan yaşam alanı küçük bir ev konsepti olarak görülebilir.

Tesla tarafından değil, başka bir şirket tarafından geliştirilen bu yeni sistem her ne kadar karavan olarak adlandırılsa bile aslında bu pek doğru sayılmaz. Büyük bir kulübeyi andıran bu yeni donanım Nisan 2021 tarihinde ön sipariş sistemine geçmişti. Eklenti ile birlikte Cybertruck için son derece olumlu yorumlar yapıldı.

Cyberlandr yeni eviniz olabilir gibi görünüyor. Bu ek donanımın satışlarını hızlandırmak için ön siparişlerde 5 bin dolardan başlayan indirimler yapılmış durumda. Böylece konsepti geliştiren şirket, daha fazla kişinin ilgisini çekmeye çalıştı. Aslına bakacak olursak bu konuda başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Cyberlandr böyle görünecek! Videoyu izlemek için tıklayın

