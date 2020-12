Cyberpunk 2077 sızıntı videoları için CD Projekt RED'ten açıklama!

Cyberpunk 2077 çıkış tarihi için artık sayılı günler kaldı. Keanu Reeves'ın da bulunduğu oyun, 10 Aralık'ta oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyunun yapımcısı CD Projekt RED ise 10 Aralık öncesi her bir detayı ince eleyip sık dokumaya çalışıyor. Fakat firma, ortaya çıkan videolardan oldukça rahatsız. Bunun için de önemli bir paylaşım yapmış durumda.

CD Projekt RED Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uzunca bir açıklama yayınladı. Firma açıklamasında, oyuna dair sızıntı paylaşım yapanları ve yapacakları hedef aldı. Cyberpunk 2077'nin yapımcısı, oyun hakkında 9 Aralık günü gece yarısına kadar yayınlanacak resmi olmayan Cyberpunk 2077 videolara ve paylaşımlara karşı oyunculara uyarıda bulundu. CD Projeckt RED, bu paylaşımların kaldırılacağını da ima etti.

Here's what you need to know about creating your #Cyberpunk2077 video content before the release: pic.twitter.com/QBCCxAX0E2