Cyberpunk 2077 sızıntı videoları için CD Projekt RED'ten açıklama!

Cyberpunk 2077 çıkış tarihi için artık sayılı günler kaldı. Keanu Reeves'ın da bulunduğu oyun, 10 Aralık'ta oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyunun yapımcısı CD Projekt RED ise 10 Aralık öncesi her bir detayı ince eleyip sık dokumaya çalışıyor. Fakat firma, ortaya çıkan videolardan oldukça rahatsız. Bunun için de önemli bir paylaşım yapmış durumda.

SIZINTI CYBERPUNK 2077 VİDEOLARI KALDIRILACAK

CD Projekt RED Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uzunca bir açıklama yayınladı. Firma açıklamasında, oyuna dair sızıntı paylaşım yapanları ve yapacakları hedef aldı. Cyberpunk 2077'nin yapımcısı, oyun hakkında 9 Aralık günü gece yarısına kadar yayınlanacak resmi olmayan Cyberpunk 2077 videolara ve paylaşımlara karşı oyunculara uyarıda bulundu. CD Projeckt RED, bu paylaşımların kaldırılacağını da ima etti.

Here's what you need to know about creating your #Cyberpunk2077 video content before the release: pic.twitter.com/QBCCxAX0E2 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 2, 2020

CD PROJEKT RED AMAÇLARINI DA BELİRTTİ

Bazı oyuncuların piyasaya çıkmadan önce Cyberpunk 2077'nin bir kopyasını alma ihtimali olduğunu ifade eden firma, dünyanın her yerindeki oyuncuların oyun çıktığında aynı, spoiler içermeyen bir deneyime sahip olmalarının amaçları olduğunu belirtti. Son olarak tekrar belirtmekte fayda var; Cyberpunk 2077 10 Aralık'ta piyasaya sürülecek.

