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Cyberpunk 2077 sızıntı videoları için CD Projekt RED'ten açıklama!

03.12.2020 11:15 | Son Güncelleme:
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Cyberpunk 2077 sızıntı videoları için CD Projekt RED'ten açıklama!

Cyberpunk 2077 videoları için CD Projekt RED'ten yeni bir açıklama geldi. Yapımcı firma, oyuna dair bazı videoların internete sızdırılmasından oldukça rahatsız. Bu yüzden firma, Cyberpunk 2077 çıkış tarihinden önce yayınlanan videolar için uyardı.

Cyberpunk 2077 çıkış tarihi için artık sayılı günler kaldı. Keanu Reeves'ın da bulunduğu oyun, 10 Aralık'ta oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyunun yapımcısı CD Projekt RED ise 10 Aralık öncesi her bir detayı ince eleyip sık dokumaya çalışıyor. Fakat firma, ortaya çıkan videolardan oldukça rahatsız. Bunun için de önemli bir paylaşım yapmış durumda.

SIZINTI CYBERPUNK 2077 VİDEOLARI KALDIRILACAK

CD Projekt RED Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uzunca bir açıklama yayınladı. Firma açıklamasında, oyuna dair sızıntı paylaşım yapanları ve yapacakları hedef aldı. Cyberpunk 2077'nin yapımcısı, oyun hakkında 9 Aralık günü gece yarısına kadar yayınlanacak resmi olmayan Cyberpunk 2077 videolara ve paylaşımlara karşı oyunculara uyarıda bulundu. CD Projeckt RED, bu paylaşımların kaldırılacağını da ima etti.

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CD PROJEKT RED AMAÇLARINI DA BELİRTTİ

Bazı oyuncuların piyasaya çıkmadan önce Cyberpunk 2077'nin bir kopyasını alma ihtimali olduğunu ifade eden firma, dünyanın her yerindeki oyuncuların oyun çıktığında aynı, spoiler içermeyen bir deneyime sahip olmalarının amaçları olduğunu belirtti. Son olarak tekrar belirtmekte fayda var; Cyberpunk 2077 10 Aralık'ta piyasaya sürülecek.

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