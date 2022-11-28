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  4. CZN Burak'ın dev yemek akımı çiğ köfteye de uyarlandı! Damacanayla zeytin yağı döktü, TikTok'ta milyonlarca izlendi

CZN Burak'ın dev yemek akımı çiğ köfteye de uyarlandı! Damacanayla zeytin yağı döktü, TikTok'ta milyonlarca izlendi

28.11.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazırladığı dev porsiyonlu yemek ve kebaplarla sosyal medyada fenomen haline gelen CZN Burak'ın ardından bir çiğ köfteci de çektiği videoyla gündem oldu. Yaklaşık bir oda dolusu çiğ köfte yapan kişi üzerine ise damacanayla litrelerce zeytin yağı döktü. TikTok uygulamasında 30 bin takipçisi bulunan Elazığlı çiğ köftecinin videosu milyonlarca defa izlendi.

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir'le başlayan dev yemek akımı sosyal medyada devam ediyor. CZN Burak'ın dev porsiyonlu yemek ve kebap videolarının milyonlarca izlenmesinin ardından dikkat çekmek isteyen işletmeciler de aynı yönteme başvurmaya başladı.

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DEV ÇİĞ KÖFTE, DAMACANAYLA ZEYTİN YAĞI

Sosyal medyada paylaşılan sıra dışı yemek görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Elazığlı çiğ köfteci Ahmet olarak tanınan ve TikTok'ta 30 bin takipçisi olan kişinin paylaştığı video gündem oldu.

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MİLYONLARCA İZLENDİ

Elazığlı çiğ köfteci ilgi çekmek için oda dolusu çiğ köfte yaptı, üzerine ise damacanayla litrelerce zeytin yağı döktü.

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Çiğ köfte videosu TikTok'ta 7,9 milyon defa izlendi.

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