D-100 Karayolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden başka bir otomobile çarptıktan sonra takla atarak durdu. Kaza sonrası takla atan araçta bulunan sürücü yaralandı. Diğer araç sürücüsü sosyal medya fenomeni Semih Varol ve beraberindeki kız arkadaşı yara almadan kurtuldu.

Kaza D-100 Karayolu Ankara istikametinde gece saat 23:15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Can Özdemir'in kullandığı 34 HL 9359 plakalı aracıyla D-100 Karayolu Ankara istikametinde ilerlerken Cevizlibağ mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden Semih Varol'un kullandığı 34 NC 2988 plakalı başka bir otomobile çarptıktan sonra takla atarak durdu. Diğer araç sürücüsü Semih Varol ve beraberindeki kız arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası yoldan geçen vatandaşlar takla atan aracın sürücüsüne yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.