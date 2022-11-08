D1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, kapsamı nedir? D1 sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

Her araç tipi için gerekli olan ehliyet sınıfı farklılık gösteriyor. Eski düzenlemede B sınıfı ehliyet kategorisinde yer alan bu sınıf, bazı özel şartların gerektiği için ayrı bir sınıf olarak ayrılmıştır. Yeni düzenlemeye göre D1 sınıfı ehliyet 5 yıl geçerliliği bulunan ve minibüs kullanmak isteyenlerin alması gereken bir ehliyettir.

D1 sınıfı ehliyet nedir?

Genellikle minibüs kullanmak isteyenlerin sahip olması gereken ehliyet türü D1 sınıfı ehliyet olarak isimlendiriliyor. Ancak bu ehliyet sınıfının kapsamı yalnızca minibüs ile sınırlı kalmaz. Sahip olmak için en az B ehliyetine sahip olunması gereken D1 sınıfı başka araçları da kullanabilir.

D1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

Geçerlilik süresi 5 yıl olan D1 sınıfı ehliyet, minibüs şoförü olmak isteyenler tarafından alınması zorunlu bir ehliyettir. Minimum koltuk sayısı 10 ya da sürücü dâhil maksimum koltuk sayısı 17 olan araçlar minibüstür. Koltuk sayısı maksimum 9 olan araç otomobil ve yolcu sayısı dâhil en az koltuk sayısı 18 olan araçlar da otobüstür. Bu durumları göz önünde bulundurarak kullanacağınız aracın otomobil, minibüs veya otobüs mü olduğuna karar verebilirsiniz. D1 sınıfı ehliyete sahip olanların kullanabileceği diğer araçlar şunlardır:

Otomobil

Traktör

Kamyonet

ATV

Motorbisiklet

D1 sınıfı ehliyet nasıl alınır?

D1 sınıfı ehliyet almak için direksiyon sınavını başarıyla geçmeniz gerekli. Bu ehliyete sahip olmanın önemli şartlarından biri B sınıfı ehliyete sahip olmak olduğu için yeniden teorik sınava girmeye gerek kalmıyor. D1 sınıfı ehliyet almak için gerekli belgeler ise şunlardır:

"Sürücü olur" isimli sağlık raporunuz

2 adet biometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekir?

Nüfus cüzdanı fotokopi

Kan grubu kartınız

Adli sicil kaydınız

Öğrenim durumunuzu gösteren belge

D1 sınıfı ehliyet alma şartları nelerdir?

D1 sınıfı ehliyet alma şartları şu şekildedir:

D1 sınıfı ehliyet almadan önce mutlaka B sınıfı ehliyete sahip olmak

D1 sınıfı ehliyet yaş sınırı olan 21 yaşı doldurmuş olmak

"Sürücü olur" isimli sağlık raporuna sahip olmak

En az ilkokul mezunu diplomasına sahip olmak

D1 sınıfı ehliyet fiyatları nedir?

D1 sınıfı ehliyet fiyatları her sene değişkenlik gösterebiliyor. 2022 yılı için D1 sınıfı ehliyet harç ücreti 2198 Türk lirasıdır. Sınava giriş ücreti 160 Türk lirası iken sürücü kursu fiyatları kurumlara ve şehirlere göre değişebiliyor.

