D614G mutasyonu nedir? D614G mutasyonu koronavirüsü nasıl etkiledi?

ABD'de Scripps Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğrayan bir türü nedeniyle ABD'nin New York kenti, İtalya ve İngiltere'de 10 kat daha bulaşıcı olduğu açıklandı.

D614G MUTASYONU ADI VERİLDİ

Koronavirüsün D614G adı verilen mutant versiyonu, sadece daha bulaşıcı değil, aynı zamanda virüsten 4 kat daha fazla bulaşma yapısına sahip. İnsan hücrelerine daha fazla ve kalıcı şekilde tutunmasına neden olarak ölüm riskini de dörde katlıyor.

Scripps Araştırma Enstitüsü Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Bölümü yöneticilerinden Michael Farzan, D614G mutasyonunun ayrıca sivri uçların "bel kemiğine" daha fazla esneklik sağladığını, bu esnekliğin, virüsün hücreden hücreye yolculuklarda canlı kalmasına yardım ettiğini açıkladı.

D614G MUTASYONU SİVRİ UÇLARIN SAYISI VEYA YOĞUNLUĞUNU KATLADI

Uzmanlar, D614G mutasyonu nedeniyle virüsün fonksiyonel sivri uçlarının sayısı veya yoğunluğunun 4 ya da 5 katına çıktığını açıkladı. Virüs; New York, İtalya, İngiltere'yi etkiledi ve 10 kat daha güçlü.



