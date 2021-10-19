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Dacia Spring, 2022 Auto Best finalisti oldu

19.10.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dacia Spring, Auto Best'in "Avrupa'da Satın Alınabilecek 2022 Yılının En İyi Otomobili (Best Buy Car of Europe 2022)" yarışmasında finalist olarak seçildi.

Dacia Spring, 2022 Auto Best finalisti oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mart ayında pazara sunulan otomobil, Dacia markasının elektrik hamlesinde öne çıkıyor.

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DACIA SPRING'İN ÖZELLİKLERİ

Avrupa'da tüm temel donanımlar dahil (navigasyon, klima, elektrikli camlar ve daha fazlası) sunulan Dacia Spring, görünümü, 4 tam boy koltuğu ve yaklaşık 300 litrelik bagajı ile dikkat çekiyor. Çok yönlü şarj seçenekleri ve şehir içinde 305 kilometreye varan menzili (WLTP karma döngüde 230 kilometre), Dacia Spring'in diğer özellikleri arasında.

YARIŞMANIN KAZANANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Auto Best'in 32 Avrupa ülkesinden 32 gazeteciden oluşan jürisi, gelecek haftalarda 6 finalist arasından Best Buy Car Europe 2022'yi seçecek ve kazanan Aralık 2021'in ortasında açıklanacak.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dacia
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