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Yeni Dacia Duster görücüye çıktı! Türkiye'ye ne zaman gelecek?

22.06.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilenen Dacia Duster yüzünü gösterdi. Yeni Dacia Duster, 8 inçlik multimedya ekranı, markanın yeni imzası olan Y şeklindeki LED ışık imzalı farlar ve 'Arizona Turuncu' gövde rengi gibi öne çıkan yeni özellikler ile geliyor. Yeni Duster'ın Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu.

Yeni Dacia Duster görücüye çıktı! Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Bugüne kadar 1,9 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan Duster, yeni bir görünüme kavuştu. Yeni SUV modele yeni renk seçeneği eklenirken, tasarımında da bazı dikkat çeken değişiklikler yapıldı.

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İŞTE YENİ DACIA DUSTER

Yapılan açıklamaya göre yeni Duster, ilk kez Sandero ailesinde kullanılan Dacia marka kimliğinin tasarım unsurlarından yararlanıyor. Ön ve arka farlarda bulunan Y şeklindeki LED ışık imzası, ilk bakışta dikkati çekiyor. Krom görünümlü ön ızgaradaki 3 boyutlu kabartmalar ise yine dikkat çeken unsurlar arasında bulunuyor.

DACIA MODELLERİ ARASINDA BİR İLK

Renk skalasına yeni 'Arizona Turuncuyu' da ekleyen Duster, LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini taşıyor. Bu teknoloji aynı zamanda kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanılıyor.

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Duster, yeni döşemeler, koltuk başlıkları ve hareketli ön kol dayamaya sahip yüksek orta konsol ile birlikte geliyor. Orta konsolda, kapaklı 1,1 litrelik saklama alanı ve arka yolcular için versiyona bağlı olarak iki adet USB şarj soketi bulunuyor.

GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ VE DİĞER ÖZELLİKLER

Tüm donanım seviyelerinde, entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor. Donanım seviyesine bağlı olarak dijital ekranlı otomatik klima, direksiyonda aydınlatmalı kumandalara sahip hız sabitleme, ısıtmalı ön koltuklar ve eller serbest kart sistemi sunulan diğer özellikler arasında yer alıyor.

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Yeni Duster'ın beklenen otomatik EDC şanzımanı ise TCe 150 bg motorla kombine ediliyor. Bu noktada bir diğer öne çıkan özellik ise LPG deposunun kapasitesi. ECO-G 100 bg seçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde 50 artırılarak 49,8 litreye ulaşmış durumda.

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YENİ DACIA DUSTER NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

Yeni Dacia Duster, Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

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Dacia Türkiye

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