Dağ kayağının yeni adresi: Palandöken

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken, dünyanın bir çok ülkesinde uzun yıllardır yapılan dağcılık ile kayak sporunu birleştiren dağ kayağının yeni adreslerinden oldu.

Her yıl kış aylarında on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve şu sıralar tamamen karla kaplı olan Erzurum'daki Palandöken Dağı ve kayak merkezi, son dönemde sportif anlamda önemli aktivitelere de ev sahipliği yapmaya başladı.

Özellikle dağcılık ile kayak sporunu birleştiren ve "tur kayağı" olarak da bilinen dağ kayağı yapmak için bölgeye gelen misafirler, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Dağcılık ve Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin ile antrenör Yıldırım Beyazıt Öztürk nezaretinde Palandöken'in zirvelerine tırmanıyor.

Tekin ve Öztürk ile 3200 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın Ejder Tepesi ile etrafındaki tepelere tırmanışlar yapan misafirler, ardından zirveden kayak yapmanın keyfini çıkartıyor.

Antrenör Mustafa Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ileri seviyede kayak teknikleri ile kış dağcılığı bilgi ve tecrübelerinin bir araya gelmesiyle yapılan dağ kayağının popülaritesini her geçen gün artırdığını belirtti.